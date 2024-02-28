Прокуроры добились выплаты более 650 млн рублей гражданам, пострадавшим от неправомерных действий судебных приставов

По поручениям Игоря Краснова прокурорами после масштабных проверок в течение двух лет восстановлены нарушенные в результате неправомерных действий приставов права свыше 60 тыс. граждан. Им выплачено более 650 млн рублей. Кроме того, защищены интересы должников и взыскателей, включая 20 тыс. граждан из числа социально уязвимых категорий, более 1 тыс. участников специальной военной операции и членов их семей.

Реакции прокуроров требовали факты взысканий средств с пенсий, зарплат и иных доходов должников без сохранения прожиточного минимума, что ставило людей в трудное материальное положение.

Например, в Камчатском крае из-за бездействия пристава военный пенсионер в течение 5 месяцев был лишен полагающихся социальных выплат. В настоящее время необоснованно удержанные 63 тыс. рублей мужчине возвращены. Виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.

В Забайкальском крае после взысканий по исполнительному производству с пенсионерки сумма ее дохода опустилась ниже прожиточного минимума. По итогам принятых мер пожилой женщине произвели перерасчет. В этом же регионе со счетов граждан списывали социальные выплаты, на которые по закону не может быть обращено взыскание. После вмешательства прокурора гражданам возвращены денежные средства на общую сумму 125 тыс. рублей.

Пресекались факты возбуждения исполнительных производств в отношении людей, не причастных к наличию долгов, но имеющих одинаковые анкетные данные с должниками. За два года в этой сфере восстановлены права свыше 1,5 тыс. граждан, им возвращено более 15,9 млн рублей необоснованно взысканных средств, ошибочно наложенные ограничения отменены.

Так, в Липецкой области прокуратурой внесено представление главному судебному приставу по региону в связи с неправомерным взысканием 18 тыс. рублей с тезки должника. В результате деньги возвращены владельцу, виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.

В 2023 году при координирующей роли прокуроров на 24% возросло число привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в сфере защиты прав граждан от неправомерных действий коллекторов. Около 6,6 тыс. виновных оштрафованы на сумму, превышающую 450 млн рублей. Возбуждено 20 уголовных дел, в том числе по новой статье 172.4 УК РФ (незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц).

Пресечены факты оказания психологического давления на людей с использованием личных данных, несоблюдения порядка взаимодействия с должниками, неправомерного взыскания средств.

Например, в Алтайском крае кредитная организация нарушала установленные законом требования о периодичности звонков и текстовых сообщений должникам, в связи с чем фирма привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 55 тыс. рублей.

Приняты меры по восстановлению в судебном порядке прав граждан, на которых необоснованно возлагались финансовые обязательства.

Так, в Кировской области прокурором предъявлены иски в защиту 7 лиц, без ведома которых дистанционно заключены кредитные договоры на сумму 3 млн рублей. Подобные сделки признаны недействительными в Чувашской Республике, Алтайском крае и других регионах.

Незаконные методы взыскания долгов получают и уголовно-правовую оценку. Например, в Республике Татарстан направлено в суд уголовное дело по обвинению коллектора в совершении преступлений, связанных с угрозами семье и окружению пенсионера-должника по микрозайму, распространением заведомо ложных сведений о его супруге.

В связи с несоблюдением федерального законодательства и невыполнением приставами своих обязанностей директору ФССП России внесено представление, в котором потребовано устранить нарушения, усилить ведомственный и государственный контроль. Работа на данном направлении остается в числе приоритетов надзора.