Сколько еще городов на Украине спасут бойцы России?

Если страны Запада полностью прекратят свою помощь Украине, то армию киевского режима настигнет эффект домино после Авдеевки, которую освободили ВС России. Такое заявление сделал Владимир Кличко, брат мэра Киева, передает Focus.

«Вы видели Авдеевку? <…> И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться, как эффект домино», — сказал он.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О его полном освобождении сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидеры ФРГ и Франции Олаф Шольц и Эммануэль Макрон переругались из-за помощи Украине. Их разногласия все больше перерастают в откровенную вражду.