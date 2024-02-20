В Госдуме предложили запретить продажу автомобиля без согласия супруга

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Авторы инициативы предлагают распространить эту меру также на мотоциклы и снегоходы.

В Госдуме предложили запретить продажу автомобиля без согласия супруга

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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В Госдуме внесли законопроект, согласно которому продавать автомобиль можно будет только с письменного согласия супруга. Документ опубликован в законодательной базе нижней палаты парламента.

«Для заключения одним из супругов сделки по распоряжению автомобилями, мотоциклами, снегоболотоходами, мотовездеходами, снегоходами необходимо получить письменное согласие другого супруга», — сказано в документе.

Кроме того, предложенная инициатива гласит, что супруг, чье нотариальное согласие не было получено, имеет право требовать признания такой сделки недействительной в суде в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении продажи.

Изменения депутаты предложили внести в статью 35 Семейного кодекса РФ «Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов».

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