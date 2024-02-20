В Госдуме предложили запретить продажу автомобиля без согласия супруга

Авторы инициативы предлагают распространить эту меру также на мотоциклы и снегоходы.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме внесли законопроект, согласно которому продавать автомобиль можно будет только с письменного согласия супруга. Документ опубликован в законодательной базе нижней палаты парламента.
«Для заключения одним из супругов сделки по распоряжению автомобилями, мотоциклами, снегоболотоходами, мотовездеходами, снегоходами необходимо получить письменное согласие другого супруга», — сказано в документе.
Кроме того, предложенная инициатива гласит, что супруг, чье нотариальное согласие не было получено, имеет право требовать признания такой сделки недействительной в суде в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении продажи.
Изменения депутаты предложили внести в статью 35 Семейного кодекса РФ «Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России будут штрафовать за раздачу просроченной еды.
Читайте также
92%
-0.06 99.56
0.07
Нашли ошибку?