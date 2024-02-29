Сигнал, но не мужу: Кудрявцева опубликовала интригующий пост в соцсетях

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 45 0

Лера Кудрявцева опровергла служи о примирении с мужем

Сигнал, но не мужу: Кудрявцева опубликовала интригующий пост в соцсетях

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Поклонники звезды следят за ситуацией с попкорном.

Не так давно ведущая Лера Кудрявцева брала паузу в отношениях с мужем Игорем Макаровым. Причиной, предположительно, стали проблемы хоккеиста с алкоголем. 

Издание 7Дней.ru сообщает, что Кудрявцева выложила в социальных сетях отрывок из любовной баллады «Как быть» Александра Серова. Многие интернет-пользователи восприняли это как сигнал о том, что звезда простила супруга.

Но все оказалось гораздо проще: Серов поет про ее ногууточнила ведущая. Дело в том, что Кудрявцева получила серьезную травму колена — разрыв связок и перелом. 

И недавно она перенесла операцию. Однако восстановление после хирургического вмешательства проходит для знаменитости довольно тяжело. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева показала кадры ноги после операции

 

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Сигнал, но не мужу: Кудрявцева опубликовала интригующий пост в соцсетях

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