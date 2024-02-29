Его никто не видел семь лет: мумию мужчины обнаружили в жилом доме в Петербурге
В Петербурге после прорыва трубы в жилом доме обнаружена мумия мужчины
Фото: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Страшную находку удалось сделать после прорыва трубы.
Мумифицированное тело 60-летнего мужчины было обнаружено в квартире в городе Пушкин. Это один из районов Петербурга.
Владелец жилища скончался семь лет назад и с тех пор никто его не проведывал. Все произошло по воле случая: в доме прорвало одну из труб.
Если бы не авария, соседи могли еще долго не узнать, что происходит у них буквально за стеной. По данным источника 5-tv.ru, разбираться с прорывом трубы приехали работники жилищно-коммунального сектора (ЖКС).
Они проникли в запертую квартиру и увидели мумию на полу рядом с кроватью. Окна и двери были плотно закрыты, из-за чего по дому не распространился специфический запах.
Сотрудники ЖКС отметили, что в почтовом ящике умершего уже не было места для квитанций об оплате коммунальных услуг. Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти.
Ранее 5-tv.ru писал, могла ли россиянка сама сделать «гатчинскую мумию» из мужа.
Читайте также
74%
-0.17 99.45
-0.47
Нашли ошибку?