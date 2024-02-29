Его никто не видел семь лет: мумию мужчины обнаружили в жилом доме в Петербурге

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 1 891 0

В Петербурге после прорыва трубы в жилом доме обнаружена мумия мужчины

Его никто не видел семь лет: мумию мужчины обнаружили в жилом доме в Петербурге

Фото: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Страшную находку удалось сделать после прорыва трубы.

Мумифицированное тело 60-летнего мужчины было обнаружено в квартире в городе Пушкин. Это один из районов Петербурга.

Владелец жилища скончался семь лет назад и с тех пор никто его не проведывал. Все произошло по воле случая: в доме прорвало одну из труб.

Если бы не авария, соседи могли еще долго не узнать, что происходит у них буквально за стеной. По данным источника 5-tv.ru, разбираться с прорывом трубы приехали работники жилищно-коммунального сектора (ЖКС).

Они проникли в запертую квартиру и увидели мумию на полу рядом с кроватью. Окна и двери были плотно закрыты, из-за чего по дому не распространился специфический запах.

Сотрудники ЖКС отметили, что в почтовом ящике умершего уже не было места для квитанций об оплате коммунальных услуг. Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти.

Ранее 5-tv.ru писал, могла ли россиянка сама сделать «гатчинскую мумию» из мужа.

-1° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.87
-0.17 99.45
-0.47
Шесть дней финансовой удачи: лунный календарь стрижек на март 2024

Последние новости

1:31
В Германии опубликовали теоретический сценарий «нападения» России на страны НАТО
1:17
Чтобы ум был ясным: ТОП-5 «суперпродуктов» для здоровья мозга
1:03
Работа кипит: как идет подготовка к посланию Путина Федеральному собранию
0:49
«Жизненно необходимо»: сколько денег Украина хочет ежемесячно получать от Запада
0:36
В Чаде арестуют участников нападения на службу безопасности
0:18
Его никто не видел семь лет: мумию мужчины обнаружили в жилом доме в Петербурге

Сейчас читают

Не терпят конкуренции: почему Запад никак не "отвяжется" от российского СПГ
«Грустная клоунесса»: как жизнь Татьяны Васильевой превратилась в череду скандалов
Приднестровье обратилось к России за помощью в условиях давления Молдавии
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок