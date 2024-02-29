Его никто не видел семь лет: мумию мужчины обнаружили в жилом доме в Петербурге

Страшную находку удалось сделать после прорыва трубы.

Мумифицированное тело 60-летнего мужчины было обнаружено в квартире в городе Пушкин. Это один из районов Петербурга.

Владелец жилища скончался семь лет назад и с тех пор никто его не проведывал. Все произошло по воле случая: в доме прорвало одну из труб.

Если бы не авария, соседи могли еще долго не узнать, что происходит у них буквально за стеной. По данным источника 5-tv.ru, разбираться с прорывом трубы приехали работники жилищно-коммунального сектора (ЖКС).

Они проникли в запертую квартиру и увидели мумию на полу рядом с кроватью. Окна и двери были плотно закрыты, из-за чего по дому не распространился специфический запах.

Сотрудники ЖКС отметили, что в почтовом ящике умершего уже не было места для квитанций об оплате коммунальных услуг. Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти.

Ранее 5-tv.ru писал, могла ли россиянка сама сделать «гатчинскую мумию» из мужа.