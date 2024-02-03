«Совершенно особый процесс»: могла ли россиянка сама сделать «гатчинскую мумию» из мужа

Пугающая история, произошедшая в Ленобласти, продолжает обрастать жуткими подробностями.

В доме женщины, которая три года спала в одной постели с мумией своего мужа, нашли атрибутику Древнего Египта. Могла ли вдова специально сделать такое с покойным супругом, в беседе с 5-tv.ru рассказал судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.

О тяге многодетной матери к культуре Древнего Египта стало известно после того, как вскрылась страшная история. Оказывается, в доме, где жила семья, отдельная комната была отведена под соответствующую атрибутику, в том числе, импровизированный алтарь. А в ногах мужчины правоохранители нашли крест Анубиса, который считается символом древней черной магии.

«Знак черной магии»: возле мумии, с которой россиянка спала три года, нашли зловещий символ

Однако, по словам Алексея Решетуна, что бы не надумала женщина, сама она не могла сделать из своего мертвого мужа мумию. Само по себе явление мумификации тела порой случается, и виной тому исключительно естественные причины.

«Такие вещи встречаются очень даже нередко. Это так и называется: естественная мумификация. Такие случаи не являются редкостью. Если мумификация была, она образовалась естественным путем, совершенно самостоятельно, без всякого участия этой женщины. Потому что египетские мумии — это совершенно особый процесс искусственной мумификации, и то что, там у нее что-то найдено, какой-нибудь картуш, это ни о чем не говорит», — отмечает специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что будет с детьми жившей с мумией женщины из Ленобласти.