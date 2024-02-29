Сергей Собянин: Новоселье по реновации отпраздновали почти 130 тыс. москвичей

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 17 0

Теперь строить новое жилье и социальные объекты, а также проводить благоустройство будут в масштабе всего квартала.

Сергей Собянин: Новоселье по реновации отпраздновали почти 130 тыс. москвичей

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Почти 130 тысяч москвичей отпраздновали новоселье по программе реновации. Еще около 26 тысяч человек оформляют необходимые документы или находятся в процессе переезда. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Современные квартиры с улучшенной отделкой предоставлены в 281 доме во всех административных округах. Всего в Москве уже расселено 600 зданий, из них 29 — с начала года», — написал Мэр Москвы.

На месте старых домов возводятся новые. Сейчас в городе строится 109 корпусов площадью около двух миллионов квадратных метров. Жилье здесь получат более 70 тысяч человек.

Кроме того, в Москве переходят на новый уровень строительства. Теперь возведение жилья и социальных объектов, а также благоустройство будут проводиться в масштабе всего квартала.

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