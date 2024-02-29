Катастрофа неизбежна? Чем грозит таяние «ледника Судного дня»

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 34 0

PNAS: Эль-Ниньо запустил таяние ледника Судного дня в Антарктиде

Катастрофа неизбежна? Чем грозит таяние «ледника Судного дня»

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Ученые установили причину тайного явления.

Ледник Туэйтса в Антарктиде получил зловещее название «ледник Судного дня» из-за своего стремительного таяния, которое может привести к увеличению уровня Мирового океана. Его размеры сопоставимы с американским штатом Флорида. Ученые долгое время не могли установить причину этого явления. Но теперь тайна раскрыта.

Климатологи из США, Великобритании и других стран смогли найти причину таяния гигантского ледника. Они опубликовали исследование в научном журнале PNAS. Ускоренно таять ледник начал с 80-х годов. Но исследователи выяснили, что еще в 40-х годах началось отступление льдов из-за климатического феномена Эль-Ниньо, который вызывает потепление Тихого океана раз в несколько лет.

Тепловая волна затронула ледник Пайн-Айленд, который расположен севернее Туэйтса. Это могло спровоцировать процессы, которые потом продолжаются десятилетиями. Если «ледник Судного дня» дестабилизируется, то весь лед в Западной Антарктиде может потерять стабильность.

«Ледник имеет большое значение не только из-за его вклада в повышение уровня моря, но и потому, что он действует как пробка в бутылке, сдерживая за собой более широкую область льда», — отмечает соавтор работы, профессор геологии Хьюстонского университета Джулия Веллнер.

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Катастрофа неизбежна? Чем грозит таяние «ледника Судного дня»

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