«Мы готовы»: Армения о желании стать участником Евросоюза

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 88 0

Симонян заявил о готовности Армении стать участником Евросоюза

«Мы готовы»: Армения о желании стать участником Евросоюза

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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При этом власти призывают не спешить с данным вопросом.

Армения должна думать о том, чтобы стать членом Евросоюза. Однако торопиться в этом вопросе не стоит, заявил спикер парламента республики Ален Симонян.

«Мы готовы, однозначно», — заявил он, однако призвал не спешить.

Симонян считает, что уровень демократии у Армении выше, чем у некоторых членов Евросоюза. Поэтому страна должна думать о сотрудничестве с западными странами, но «не нужно спешить и делать резкие шаги». При этом спикер армянского парламента исключил обсуждение темы вступления страны в НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян разъяснил заморозку отношений страны с Организацией Договора о коллективной безопасности. Он заявил, что такой шаг означает отсутствие постоянного представителя при ОДКБ, а также неучастие государства в мероприятиях на высоком и высшем уровнях.

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