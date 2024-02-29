Европарламент принял резолюцию о поддержке Украины

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 55 0

Депутаты проголосовали и за продолжение санкций в отношении России.

Европарламент принял резолюцию о поддержке Украины

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Спецоперация

Европейские депутаты приняли резолюцию о продолжении поддержки Украины и санкционного режима в отношении России и Белоруссии. Информация об этом следует из пресс-релиза Европарламента, опубликованного на официальном сайте.

«В резолюции, принятой в четверг, депутаты Европарламента заявляют, что Евросоюз должен поддержать Украину всеми необходимыми средствами, если Киев хочет выиграть войну против России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за документ проголосовали более 450 депутатов, против — лишь 46.

Депутаты Европарламента считают, что ограничений по помощи Украине быль не должно, и Западу необходимо предоставить киевскому режиму все, что ему нужно.

При этом, как считает офийиальный представитель МИД России Мария Захарова, по существу ничего не поменяется после того, как Украина и ряд западных стран подписали соглашения по безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему подписанные Украиной договоры о гарантиях безопасности являются пустышкой. Как отметил политолог Василий Колташов, от президента Незалежной Владимира Зеленского «ускользает» легитимность.

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