Европарламент принял резолюцию о поддержке Украины

Депутаты проголосовали и за продолжение санкций в отношении России.
Фото: © РИА Новости / Стрингер
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Европейские депутаты приняли резолюцию о продолжении поддержки Украины и санкционного режима в отношении России и Белоруссии. Информация об этом следует из пресс-релиза Европарламента, опубликованного на официальном сайте.
«В резолюции, принятой в четверг, депутаты Европарламента заявляют, что Евросоюз должен поддержать Украину всеми необходимыми средствами, если Киев хочет выиграть войну против России», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за документ проголосовали более 450 депутатов, против — лишь 46.
Депутаты Европарламента считают, что ограничений по помощи Украине быль не должно, и Западу необходимо предоставить киевскому режиму все, что ему нужно.
При этом, как считает офийиальный представитель МИД России Мария Захарова, по существу ничего не поменяется после того, как Украина и ряд западных стран подписали соглашения по безопасности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему подписанные Украиной договоры о гарантиях безопасности являются пустышкой. Как отметил политолог Василий Колташов, от президента Незалежной Владимира Зеленского «ускользает» легитимность.
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