Страны Запада не спешат брать такие обременительные обязательства, подчеркнула представитель ведомства.

По существу ничего не поменяется после того, как Украина и ряд западных стран подписали соглашения по безопасности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, которые подписал Киев с рядом европейских стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Канаду, Италию и Данию, на Украине уже окрестили „гарантиями безопасности“, хотя о гарантиях во всех документах речи нет, и они ничего не меняют по существу», — сказала дипломат.

Как объяснила Захарова, эти документы лишь подтвердждают военно-техническую и финансовую помощь Украине, то есть то, что уже давно происходит. Западная элита уже давно дискредитировала само понятие гарантий, подписанные соглашения она считает пустыми. Так, например, глава МИД Италии Антонио Таяни назвал документ Рима с Киевом «политическим и символическим».

Страны Запада не спешат брать такие обременительные обязательства. Главая их цель, подчеркнула дипломат, — превратить Незалежную в «бесправную колонию» и использовать ее в качестве инструмента против России.

Еще в середине февраля Германия и Украина заключили соглашение о гарантиях безопасности. Позднее Париж и Киев подписали документ. Соглашение, подписанное сроком на десять лет, конкретизирует обязательства, взятые в формате «Большой семерки» на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. На прошлой неделе Украина подписала соглашения по безопасности с Канадой и Италией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему подписанные Украиной договоры о гарантиях безопасности являются пустышкой. Как отметил политолог Василий Колташов, от президента Незалежной Владимира Зеленского «ускользает» легитимность.