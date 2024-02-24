От Владимира Зеленского «ускользает» легитимность.

Соглашения о гарантиях безопасности, которые подписал президент Украины Владимир Зеленский с рядом стран Запада, ничего не стоят. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Василий Колташов.

Специалист отметил, что от Зеленского «ускользает» легитимность. Одна из причин — это отмена президентских выборов в стране.

Другая — работа украинской пропаганды, которая понесла за собой множество негативных последствий. Граждане Незалежной реально поверили, что НАТО может помочь стране, но сейчас все видят совершенно иную ситуацию.

«Зеленский может потерпеть неудачу, потому что население Украины способно уже сейчас обнаружить, что все эти его соглашения о гарантиях безопасности не стоят даже бумаги, на которой они написаны», — отметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что эти соглашения не дают ничего, кроме информационного повода: они показывают, что Запад якобы не бросил Украину. Что касается сути договоров, то они не обязывают страны Запада помогать Незалежной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина подписала соглашения по безопасности с Канадой и Италией.