С кольцом или без? Нюша вышла в свет на фоне слухов о разводе

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 24 0

Нюша вышла в свет без обручального кольца на фоне слухов о разводе

С кольцом или без? Нюша вышла в свет на фоне слухов о разводе

Фото: Instagram* / nyusha_nyusha

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Что происходит в личной жизни знаменитости?

Певица Нюша вышла в свет на фоне слухов о разводе с бизнесменом Игорем Сивовым. Журналисты заметили, что звезда появилась на публике без обручального кольца.

Однако тему гипотетического развода артистка комментировать отказалась, пишет StarHit.ru. Сейчас по сети активно распространяются фотографии, на которых похожий на мужа Нюши человек обнимает неизвестную девушку.

Кадры только добавили масла в огонь и усилили слухи о возможном разводе. Директор певицы утверждает, что у пары нет никаких конфликтов и они прекрасно ладят, а слухи о разрыве не имеют оснований.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Нюша рассказала об отношениях с детьми Сивова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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