«Я волновалась»: певица Нюша рассказала об отношениях с детьми Сивова

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 69 0

Певица Нюша волновалась перед встречей с детьми Сивова от предыдущего брака

«Я волновалась»: певица Нюша рассказала об отношениях с детьми Сивова

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

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Как родственники бизнесмена приняли мачеху?

Певица Нюша волновалась перед встречей с детьми своего супруга бизнесмена Игоря Сивова от предыдущего брака. Об этом исполнительница рассказала в интервью на платформе YouTube.

«Сначала я познакомилась со старшим сыном Игоря. У нас очень хорошо прошла встреча, я, конечно, волновалась, переживала», — рассказала певица.

Затем она познакомилась с младшим сыном и дочерью предпринимателя. Встреча с ними тоже прошла удачно. Нюша считает, что это заслуга ее мужа, который уделял много времени беседам со своими детьми, и в итоге они хорошо приняли новую возлюбленную отца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на самом деле происходит в семье Нюши. Недавно по интернету начали гулять слухи, что певица и ее супруг, бизнесмен Игорь Сивов, готовятся к разводу. Артистку и вовсе заметили без обручального кольца.

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