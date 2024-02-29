Бортников рассказал о тайных базах ЦРУ на Украине

Бортников: на Украине множество тайных баз ЦРУ
Фото: www.globallookpress.com / Olivier Douliery
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Американская спецслужба, отметил он, давно «зашла туда».
На территории Украины располагается множество баз ЦРУ. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников.
«Много», — цитирует руководителя ведомства ТАСС.
Американская спецслужба, добавил он, давно «зашла туда». Они сами, а также с помощью профильных ведомств Украины, делали «грязную работу», подчеркнул Бортников.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что удалось выяснить о тайных базах ЦРУ на Украине.
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