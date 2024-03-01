Под Мариуполем нашли 2,5 тысячи опасных предметов

Две с половиной тысячи взрывоопасных предметов нашли и уничтожили саперы при разминировании пригородов Мариуполя. И это только за последние три месяца.

Опасные предметы подрывают на специальном полигоне, обмотав их целым поясом из тротиловых шашек. Особую опасность представляют уже отстрелянные, но неразорвавшиеся боеприпасы.

Такие могут сдетонировать в любой момент, поэтому их уничтожают на месте. Остальные везут на полигон.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.