Под Мариуполем нашли 2,5 тысячи опасных предметов
Особую угрозу представляют уже отстрелянные, но неразорвавшиеся боеприпасы.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
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Две с половиной тысячи взрывоопасных предметов нашли и уничтожили саперы при разминировании пригородов Мариуполя. И это только за последние три месяца.
Опасные предметы подрывают на специальном полигоне, обмотав их целым поясом из тротиловых шашек. Особую опасность представляют уже отстрелянные, но неразорвавшиеся боеприпасы.
Такие могут сдетонировать в любой момент, поэтому их уничтожают на месте. Остальные везут на полигон.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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