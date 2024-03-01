Под Мариуполем нашли 2,5 тысячи опасных предметов

Эфирная новость 77 0

Особую угрозу представляют уже отстрелянные, но неразорвавшиеся боеприпасы.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Две с половиной тысячи взрывоопасных предметов нашли и уничтожили саперы при разминировании пригородов Мариуполя. И это только за последние три месяца.

Опасные предметы подрывают на специальном полигоне, обмотав их целым поясом из тротиловых шашек. Особую опасность представляют уже отстрелянные, но неразорвавшиеся боеприпасы.

Такие могут сдетонировать в любой момент, поэтому их уничтожают на месте. Остальные везут на полигон.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
1 мар
Шольц объяснил нежелание Германии передавать Украине ракеты Taurus
1 мар
Су-25 нанесли сокрушающий удар по «опорнику» ВСУ на авдеевском направлении
1 мар
Под надежной защитой «Бук-М2». Лучшее видео из зоны СВО за день
1 мар
Балицкий заявил о господстве русской артиллерии в Запорожской области
1 мар
Оглушительный провал: сколько боевиков ВСУ погибло при попытке высадиться на Тендровскую косу
1 мар
Союзники разнесли Шольца из-за слов о наличии западных военных на Украине
29 февр
Бортников рассказал о тайных базах ЦРУ на Украине
29 февр
Захарова хлестко ответила Остину на заявление о столкновении НАТО и России
29 февр
«Если Украина падет»: Остин сделал громкое заявление по поводу СВО
29 февр
Коварный план: почему Макрон решил «поиграть» в Наполеона именно сейчас
Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
90.84
-1.03 98.54
-0.91
Пять знаков окутает магия романтики: любовный гороскоп на весну 2024

Последние новости

8:09
Маркиз, Мурысик, Жоржик, Гуччи, Лакки: кладбище домашних животных Волочковой
8:00
Пять знаков окутает магия романтики: любовный гороскоп на весну 2024
7:54
Арестованный в США россиянин признался в контрабанде микроэлектроники
7:41
Под Мариуполем нашли 2,5 тысячи опасных предметов
7:27
Всемирный фестиваль молодежи стартует на территории «Сириус»
7:15
Скоро станет примой? Может ли помощница Лола подсидеть Волочкову

Сейчас читают

Доктор Мясников перечислил самый коварный симптом «гусарского насморка»
Ждать ли понижения ключевой ставки от Центробанка и когда
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок