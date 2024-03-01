«Грандиозная неудача»: как слова Макрона об отправке военных лишь навредили Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 48 0

Politico: слова Макрона об отправке военных на Украину потерпели неудачу

«Грандиозная неудача»: как слова Макрона об отправке военных лишь навредили Украине

Фото: Thibault Camus / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Предложение французского лидера не поддержал никто. И это на фоне того, что многие западные страны уже не верят в победу киевского режима.

Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину «потерпели грандиозную неудачу». Об этом пишет издание Politico.

Журналисты считают, что Макрон хотел консолидировать усилия Запада по поддержке киевского режима и нанести, так называемое, стратегическое поражение России, но цели были явно достигнуты не те.

«Если высказывания французского лидера должны были послужить твердым предупреждением Кремлю, то они потерпели грандиозную неудачу. Фактически, они добились противоположной цели», — отметил автор статьи.

Западное издание подчеркивает, что заявления Макрона лишь усилили раскол между союзниками Украины, которые и так уже сомневаются в ее победе. Тем временем ситуацию осложняет и то, что у боевиков не хватает живой силы и боеприпасов, что явно не позволяет «провести серьезную контратаку».

Ранее 5-tv.ru приводил мнение сенатора Алексея Пушкова, который заявил о том, что американские политики до конца не понимают, когда говорят о возможной войне НАТО и России. Так он отреагировал на слова главы Пентагона Ллойда Остина, сделавшего громкое заявление вслед за Макроном.

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