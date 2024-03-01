Пушков резко ответил на слова Остина о войне с Россией: «Не до конца понимает»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 31 0

Пушков резко ответил на слова главы Пентагона Остина о войне с Россией

Пушков резко ответил на слова Остина о войне с Россией: «Не до конца понимает»

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey

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Неужели западные чиновники начали понимать, что последствия поражения Украины в конфликте могут быть разными?

Американские политики до конца не понимают, когда говорят о возможной войне НАТО и России. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главы Пентагона Ллойда Остина.

Недавно Ллойд Остин допустил столкновение НАТО и России при поражении Украины в конфликте. Пушков отметил, что западные чиновники начинают задаваться вопросами о том, насколько далеко они готовы зайти, и задумываться о возможных последствиях войны с российской стороной.

При этом сенатор отметил, что это не относится к президенту Франции Эммануэлю Макрону, выступившему за отправку западных военных на Украину, и агрессивным британским чиновникам.

«Похоже, эти политики не до конца понимают, о чем говорят», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru передавал западные мнения о том, что в случае войны с Россией НАТО может столкнуться с серьезными проблемами из-за нехватки вооружения. В статье эксперты указали на то, что из-за поставок оружия на Украину становится ясно истинное положение обороноспособности объединения, которое действительно не может «вести долгую войну».

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