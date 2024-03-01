Собянин объявил о начале приема заявок на третий поток «Академии инноваторов»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 20 0

В прошлом году благодаря проекту было создано более 70 технологических компаний.

Собянин объявил о начале приема заявок на третий поток «Академии инноваторов»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Начался прием заявок на участие в третьем потоке программы «Академия инноваторов». В ее рамках эксперты помогают предпринимателям развивать идеи, дорабатывать проекты и налаживать связи с заказчиками и инвесторами. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Академия инноваторов» работает с 2021-го, но в прошлом году ее переформатировали. Теперь это непрерывная программа развития проектов, в которую можно войти на любом этапе. Сняты ограничения на прием заявок по отраслям, и возрастной порог участников снижен до 14 лет», — отметил мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Всего с начала работы обновленной программы:

— было создано свыше 70 технологических компаний;

— 30 участников приступили к тестированию своих разработок на городских и бизнес-площадках;

— более 50 проектов вышло на первые продажи.

В проекте могут принять участие не только москвичи, но и предприниматели со всей России. Самые активные регионы — Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край и Свердловская область.

Ознакомиться с условиями программы и подать заявку на участие можно на сайте Агентства инноваций Москвы.

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