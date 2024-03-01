«Очень важно»: зачем власти Гагаузской автономии Молдавии приехали в Москву

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 75 0

Руководители Гагаузской автономии Молдавии прибыли в Москву

«Очень важно»: зачем власти Гагаузской автономии Молдавии приехали в Москву

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Осматеско

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В чем цель делового визита политиков?

Руководители Гагаузской автономии Молдавии прибыли в Москву с деловым визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу исполнительного комитета автономии.

«Башкан Гагаузии Евгения Гуцул вместе с председателем Народного собрания Гагаузии Дмитрием Константиновым находятся с рабочим визитом в Москве», — сказали в исполкоме.

Цель поездки не разглашается.

Стоит отметить, что Гагаузия — автономное территориальное образование в составе Молдави. До декабря 1995 года регион существовал как непризнанное государство. Власти Гагаузии, вопреки европейской позиции руководства республики, выступают за дружбу с Россией.

Так, в мае 2023 года Евгения Гуцул, будучи только кандидатом на пост нового руководителя автономии, заявила, что сделает все, чтобы вернуть добрые отношения с Россией.

«Мы — за то, чтобы дружить с Российской Федерацией. Для гагаузов это очень важно. И то, что сейчас делают действующие власти, всячески испортило отношения с Россией, это сказывается и на Гагаузии. Но когда другие говорят, что мы восстановим дружеские отношения с Россией, пока они говорят о будущем, мы уже это делаем», — сказала тогда Гуцул.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Госдуме назвали сроки рассмотрения обращения Приднестровья к России.

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