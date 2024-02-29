Новая Зеландия объявила о санкциях против России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 64 0

Страна следует примеру западных союзников, вводя ограничения после начала спецоперации на Украине.

Новая Зеландия объявила о санкциях против России

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Новая Зеландия объявила о введении санкций против России. Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел и торговли страны, размещенном на их сайте.

Ограничения Новой Зеландии затронули более 50 лиц из России: 45 физических и 16 юридических. В министерстве страны уточнили, что ввела санкции в отношении тех, кто причастен к материальной и стратегической поддержке России, помогает ей уклоняться от санкций стран Запада и помогает в закупках и передаче войскам техники.

Кроме того, Новая Зеландия ввела ограничения на цены на нефть российского происхождения и на экспорт товаров в Россию и Белоруссию через третьи страны.

Пакет рестрикций государство объяснило проведением российской стороной спецоперации на Украине. Таким образом, Новая Зеландия решила следовать примеру своих западных союзников.

В МИД РФ ответили на 13-й пакет санкций Евросоюза

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. США, страны Евросоюза и НАТО вместе с Украиной решили, что миротворческая миссия якобы является вторжением.

Главные цели спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины. При этом Россия неоднократно отмечала, что ее экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз намерен принять 14-й пакет санкций против России уже в начале июня.

Тема:
Спецоперация
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