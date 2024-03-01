Лавров о разговоре военных ФРГ про атаку на Крымский мост: «Россия знает про НАТО на Украине»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 48 0

Лавров: запись разговора военных ФРГ поразительна, но РФ знает о НАТО на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

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Глава МИД РФ прокомментировал беседу офицеров Германии, которые планируют нанести удары по территории России.

Обсуждение немецкими офицерами ударов по Крымскому мосту поражает, однако России прекрасно известно участие военных НАТО в конфликте на стороне Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Речь идет о беседе офицеров бундесвера, которые хотят добиться отправки киевскому режиму немецких дальнобойных ракет Taurus, чтобы бить по целям на территории России.

«С одной стороны поразительно, а с другой стороны — нет. Я уже упоминал в предыдущих ответах на вопросы о том, что мы доподлинно знаем об участии военнослужащих стран НАТО, которые маскируются то под наемников, иным способом, под людей, которые не принадлежит вооруженным силам стран НАТО», — сказал Лавров на дипломатическом форуме в турецкой Анталье.

Дипломат отметил, что офицеры в своем разговоре упомнили, как американцы и британцы уже находятся на Украине, помогая ВСУ, в то время, как канцлер Германии Олаф Шольц все еще «недоволен» подобной возможности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что названы имена немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост.

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