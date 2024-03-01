Лавров о разговоре военных ФРГ про атаку на Крымский мост: «Россия знает про НАТО на Украине»

Глава МИД РФ прокомментировал беседу офицеров Германии, которые планируют нанести удары по территории России.

Обсуждение немецкими офицерами ударов по Крымскому мосту поражает, однако России прекрасно известно участие военных НАТО в конфликте на стороне Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Речь идет о беседе офицеров бундесвера, которые хотят добиться отправки киевскому режиму немецких дальнобойных ракет Taurus, чтобы бить по целям на территории России.

«С одной стороны поразительно, а с другой стороны — нет. Я уже упоминал в предыдущих ответах на вопросы о том, что мы доподлинно знаем об участии военнослужащих стран НАТО, которые маскируются то под наемников, иным способом, под людей, которые не принадлежит вооруженным силам стран НАТО», — сказал Лавров на дипломатическом форуме в турецкой Анталье.

Дипломат отметил, что офицеры в своем разговоре упомнили, как американцы и британцы уже находятся на Украине, помогая ВСУ, в то время, как канцлер Германии Олаф Шольц все еще «недоволен» подобной возможности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что названы имена немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост.