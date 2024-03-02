От одного дня: кому пойдет на пользу новый закон о краткосрочных договорах ОСАГО

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 19 0

Новый закон о краткосрочных договорах ОСАГО вступил в силу 2 марта

От одного дня: кому пойдет на пользу новый закон о краткосрочных договорах ОСАГО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Zurab Javakhadze

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Теперь застраховать свою машину стало гораздо проще.

В России вступил в силу новый закон, согласно которому владельцы авто смогут заключать договоры обязательного страхования автогражданской ответственности в срок от одного дня и до трех месяцев.

Теперь страховать свою машину на долгий срок необязательно — стало возможно оформить полис ОСАГО на период до трех месяцев. Раньше водители заключали договор на один год, причем срок его действия не мог быть менее трех месяцев. Исключения составляли случаи, когда клиенту требовалось ездить на территории РФ с иностранными номерами или было необходимо добраться до места регистрации на приобретенном транспортном средстве.

Со 2 марта краткосрочный договор начнет действовать спустя три дня после его оформления — необходимо будет предоставить страховой компании пакет нужных документов. Такими же останутся механизмы определения ущерба и его возмещения.

Новые изменения окажутся более выгодными и удобными, так как страховщикам разрешено устанавливать пониженные тарифы в зависимости от срока действия договора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие машины теперь не входят в программу льготного автолизинга.

+1° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.33
0.49 98.72
0.18
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 марта

Последние новости

19:19
От одного дня: кому пойдет на пользу новый закон о краткосрочных договорах ОСАГО
19:12
Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым
19:08
Сергей Собянин рассказал об уникальном концертном органе зала «Зарядье»
18:57
Адекватный ответ: Небензя прокомментировал планы Запада поставить F-16 Украине
18:49
«Сочувствуем»: Захарова высмеяла жалобы главы МИД Франции на побеждающую Россию
18:33
«Практически идеальный продукт»: ученый развеял миф о вреде макарон

Сейчас читают

Стала бабушкой: Лиза Арзамасова привыкает к новой роли
Тело звезды фильма «Хождение по мукам» Аллы Богиной нашли в московской квартире
Камера, мотор, начали: что произошло с «Пухляшом» Красиловым на последних в жизни съемках
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок