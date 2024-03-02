Спецназ ФСБ блокировал боевиков в частном доме в Ингушетии

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 227 0

Преступники готовили серию терактов в местах массового скопления людей в период выборов президента России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Спецназ ФСБ России блокировал боевиков в частном доме в Ингушетии. Об этом 5-tv.ru сообщили в силовых структурах региона.

В настоящий момент, по данным источника, идет боестолкновение. Преступники готовили серию терактов в местах массового скопления людей в период выборов президента России.

При этом режим контртеррористической операции введен на части города Карабулак в Ингушетии. Данную информацию озвучили в оперштабе.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские агенты, готовившие теракты, задержаны в Крыму. Согласно официальным данным, речь идет о мужчине и женщине, действовавших сообща.

Так, предварительно, 40-летний россиянин скооперировался с представителями киевского режима и получал указания, чтобы устроить теракт на транспортном объекте. Впоследствии выяснилось, что он общался непосредственно с сотрудниками ГУР Минобороны Украины.

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