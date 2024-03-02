Предсмертные конвульсии: Зеленский дал Сырскому карт-бланш
Зеленский дал карт-бланш Сырскому на смену военачальников в ВСУ
Фото: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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Какие перестановки произойдут в ВСУ?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский имеет абсолютный карт-бланш на дальнейшие перестановки в армии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«У главкома карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах, любые. Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт, реальные нужды, должны реально быть солдатами, сержантами, быть такими, какими нужно, чтобы достичь украинских целей», — говорится в ролике в Telegram-канале главы Незалежной.
В начале следующей недели, когда Сырский вернется с фронта, Зеленский ожидает от главкома ВСУ детального доклада и конкретных предложений.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что пленный боевик ВСУ рассказал о вранье Зеленского.
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