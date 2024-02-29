«Он что, не дружит с головой?» — пленный боевик ВСУ рассказал о вранье Зеленского

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Пленный боевик ВСУ Мыгаль: Зеленский врет о числе погибших на фронте

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Реальные потери украинской стороны превышают те, о которых говорит Киев.

О слабой подготовке украинских военных, мобилизации людей прямо на улицах и вранье киевских властей рассказал пленный боевик ВСУ. По его словам, людей на Украине гонят на фронт насильно и используют, как пушечное мясо. А реальная цифра по погибшим в разы больше той, что называет президент Владимир Зеленский.

«Даже меня, пограничника, отправили на передок необученного затыкать дыры. Куда наша армия делась? Я не знаю, откуда взял наш главнокомандующий такие цифры, 31 тысяча человек. Это нереально, это больше. Он что, не дружит с головой, Зеленский?» — рассказывает пленный военнослужащий ВСУ Игорь Мыгаль.

Солдат считает, что в его положении плен — лучший исход. Сейчас он просто счастлив, что жив, в отличие от большинства сослуживцев.

Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛНР задержали украинцев, шпионивших за российской армией.

Тема:
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