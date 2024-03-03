Несмотря на козни Запада: молодежь со всего мира приехала на ВФМ в Россию

Символичной победой в финале российской команды над американской завершился финал в одной из самых зрелищных дисциплин на Играх будущего в Казани по фиджитал-баскетболу. Это когда часть соревнований проходит в виртуальном пространстве, а часть — в реальности.

Так, в компьютерной игре американцы вышли вперед, а затем на площадке наши отыгрались и вырвали победу на последних секундах. Вот только в отличие от памятного финала Олимпиады-72 американцы были в роли догоняющих и не смогли действовать так же эффектно под занавес матча.

Впереди еще ожидаем не менее зрелищные финалы по фиджитал-футболу и фиджитал-скейтбордингу. Но, в принципе, можно подводить итоги — блин не вышел комом, первые в истории игры такого формата состоялись, несмотря на противодействие западных политиков приехали участники более чем из 100 стран.

Но на этом история не заканчивается — Игры будущего в прямом смысле слова передают эстафету Всемирному фестивалю молодежи в Сочи. Последние соревнования Игр — фиджитал-гонки — пройдут уже на берегу Черного моря.

Здесь ожидается примерно в десять раз больше участников буквально из всех стран мира. Что их привлекает в России в такое непростое время, спросил корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Это день, когда в ледовом дворце «Большой» не будет атмосферы соперничества, только единство. Несмотря на десятки различных флагов, все здесь под знаменем Всемирного фестиваля молодежи.

Кто-то в национальных нарядах, кому-то пришлись по душе русские ушанки. На трибуны устремились за несколько часов, и, чтобы скоротать ожидание, запели по-русски — даже иностранцы.

Несколько минут до начала — на арене олимпийское дежавю. Событие действительно сопоставимо по масштабу.

Свободных мест нет — за происходящим наблюдает весь мир глазами участников со всех уголков планеты. Внезапные аплодисменты — к лучшим из лучших представителям 190 стран обращается президент России Владимир Путин.

«Вы — молодое поколение, вы мечтаете о том, каким может и должен быть безопасный, справедливый мир, и именно вам его созидать. Фестиваль даст вам возможность обсудить это со своими сверстниками. И уверен, ваши дискуссии будут интересны, полезны самой широкой аудитории, так же как и ваши впечатления о событиях, которые состоятся на фестивальных площадках, и, конечно, о самой России, о людях, которые здесь живут. Вы лично сможете убедиться, что, например, улыбка для нас — не дежурная маска, а искреннее проявление чувств. Что если уж мы даем свое слово, то всегда его держим. Мы верим в молодежь и строим Россию страной возможностей для молодежи. Объявляю Всемирный фестиваль молодежи открытым!» — сказал глава государства.

Грандиозная иллюминация и шоу, напоминающее сказку. В ней — история любви, которая понятна каждому без перевода.

Встреча главных героев, тернии и препятствия, взросление и постоянно меняющийся мир и, наконец, исполнение мечты. Они построили свое будущее.

Очень много музыки, танцев и песен — самых разных звезд, самых разных культур и народов. Это самое масштабное молодежное событие в мире за последнее время.

«Сириус» — федеральная территория, но судя по тому, что творится здесь, стала мировой. Сотни разных возможностей на выбор, лишь одну не упускает никто из участников — узнать, что же такое настоящая Россия.

Ее здесь даже можно попробовать на вкус. Гастрономическое путешествие длиной в стол — пусть и очень большой.

Правда, попробовать все не удалось ни у кого, слишком много блюд. Каждая локация мигом превращается в площадку для знакомств, дружбы, дискуссий.

Международный диалог даже вне официальной программы, вот так — обычным обменом значками или совместным фото. Черное море знакомит гостей прямо на своих пляжах.

Лукас Рупиль — один из 300 бразильцев, прилетевших сюда. На родине преподает русский язык, который выучил в университете.

«Для меня это как мечта. Я очень люблю это место, я изучаю, а Россия для меня это как мечта», — делится он.

На вопрос, что знает о России, достает из сумки Георгиевскую ленту, о значении которой с гордостью рассказывает своим землякам. Символика европейских гостей тоже кричит о дружбе.

Она — связующая нить фестиваля, даже его символ — самый дружелюбный в России. Чтобы сфотографироваться с Чебурашкой, выстраиваются очереди.

Политические взгляды здесь отходят за горизонт событий, так же как и цвет кожи, и религия. Это площадка, где слышат каждого, где молодые люди строят свой мир будущего.

Вот голландцы, британцы, исландцы, канадцы, которые решили пустить корни в России, орудуют лопатами. Саженцы вечно-зеленой оливы — для новой Аллеи дружбы, несмотря ни на что.

Миф о какой-то там изоляции России можно развеять только одной это картиной. Флаги участников — дружественных России или нет, здесь на Всемирном фестивале молодежи это абсолютно неважно.

«Надо понимать, что поскольку будущее мира и каждой из стран присутствующих здесь — оно же в руках молодежи. Абсолютно точно уверен, что многие из этих ребят, многие из них уже известны у себя в стране. Кто-то талантливый журналист, кто-то блогер, кто-то ученый, кто-то бизнесмен. Кто-то общественный и политический активист. И их роль в судьбе своей страны, и в судьбе мира будет только расти. Пройдет 10, 15, 20 лет», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Каждому из 20 тысяч участников небезразлична судьба своих стран, судьба мира в целом — именно поэтому они здесь. Именно поэтому готовы посещать футуристические площадки, например, как этот международный аэропорт фестиваля, где каждый может управлять своим будущим, а на паспортном контроле можно предъявить паспорт гражданина мировой столицы молодежи.

Здесь лучшие из лучших готовы делать мир многополярным и справедливым. И именно Россия в этом локомотив как страна возможностей для молодежи всего мира.

Все участники это прекрасно понимают. Равноправие и единство — ключ к построению их будущего, фундамент которого уже заложен общими усилиями 20 тысяч участников в столице молодежи мира на черноморском побережье.