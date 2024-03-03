Правительство РФ выделило дополнительные средства на выплаты матерям-героиням

Правительство России выделит из своего резервного фонда более 30 миллионов рублей, которые пойдут на единовременные выплаты матерям-героиням и родителям, имеющим медаль или орден «Родительская слава». Сообщение об этом появилось на официальном сайте кабинета министров.

Распоряжение о выделении дополнительных средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Из выделенной суммы 20 миллионов рублей пойдет на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 миллионов рублей — награжденным орденом „Родительская слава“, 5,2 миллионов рублей — награжденным медалью этого ордена», — говорится в сообщении.

«Мать-героиня» — высшее звание, присваивающееся имеющим гражданство России матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Женщинам, имеющим звание, назначаются единовременные выплаты в миллион рублей.

Орден «Родительская слава» положен семьям, в которых воспитывается семь и более детей. Они получают единоразовую выплату на сумму в 500 тысяч рублей.

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