Президент регулярно встречается с рабочими заводов, учителями, фронтовиками — они и ставят задачи.

Послание Федеральному собранию, с которым Владимир Путин выступил 29 февраля, стало рекордным по продолжительности — 2 часа 6 минут. Прежний рекорд 2018 года запомнился рассказом про наши новинки вооружений — «Сармат», «Авангард», «Циркон», «Кинжал» — почти все с приставкой «гиперзвуковые».

Тогда некоторые эксперты на Западе усомнились даже в их существовании. К февралю 2024 года все убедились в их реальности: «Цирконы» и «Кинжалы» уже используются в ходе СВО, «Авангарды» и «Сарматы» встают на боевое дежурство.

В 2018-м важно было предупредить западных оппонентов от ошибок — они не услышали или сделали вид, что не услышали. Теперь они увидели, пришло время осознания для них, а для нас — время большой совместной работы.

Потому в послании 2024-го было 12 660 слов, но про супероружие лишь одно упоминание. В этой большой и тщательно продуманной речи прежде всего предложения по развитию нашей страны.

Чаще других звучали такие слова, как «Россия», «проект», «предлагаю», «мы». Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые, самые сложные вызовы.

Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время. Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией, и в этом году десять лет легендарной «русской весне».

Именно так — всем миром — мы не только заставили отступить смертельную угрозу глобальной эпидемии совсем недавно, но и показали, что в нашем обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность.

«Мы — одна большая семья» — Путин подчеркивает свою роль национального лидера, и семью ставит в центр своей новой программы. «Семья» — главный новый нацпроект — 75 миллиардов рублей запланированы для сохранения и развития действующих программ.

Поддержка многодетных, поддержка материнства. Все меры и материнский капитал и льготная ипотека под 6% продляются минимум на шесть лет.

Но готовятся и другие меры. Все предложенные новые национальные проекты взаимосвязаны — «Продолжительная и активная жизнь», забота о старшем поколении — это тоже о семье.

Ожидаемая продолжительность жизни должна быть более 80 лет. «Молодежь России»: сотни миллиардов выделяют на модернизацию школ, средних и высших учебных заведений, строительство 40 новейших кампусов по всей стране.

«Кадры» и «Экономика данных» — это два нацпроекта, которые на самом деле призваны обеспечить одну цель — перевод экономики на новые технологические рельсы, так чтобы уже со школы можно было найти свое призвание, а затем только оттачивать мастерство. Смотрите, какие суммы государство готово вкладывать.

Россия — социальное государство, это прописано в Конституции. Россия такой и останется — прописано в послании 2024-го.

И основа любого социума — семья, крепкая, сильная, с уважением своих корней и перспективами развития. Корреспондент «Известий» Николай Иванов проанализировал основные пункты.

«Уважаемые сенаторы! Депутаты Государственной думы! Уважаемые граждане России!» — произнес в начале выступления президент.

Путин расставляет точки над «i»: нынешнее послание — «программа действий» и «конкретных мер». И формировали ее, во многом, сами россияне.

«Реальные потребности людей безусловно прорываются в этих беседах, много идей было выдвинуто на крупных общественных экспертных форумах. Предложения граждан, их стремления и надежды стали основой, стержнем тех проектов и инициатив, которые прозвучат и сегодня. Рассчитываю, что их общественное обсуждение, безусловно, продолжится, потому что реализовать все задуманное мы сможем только вместе — задачи большие», — отметил глава государства.

Президент регулярно встречается с рабочими заводов, учителями, фронтовиками — они и ставят задачи. Их вопросы — индикаторы «болевых точек», которые требуют особого внимания.

Послание Федеральному собранию — фундаментальный ответ на эти и другие вопросы, Путин представил его в форме новых национальных проектов. Первый — «Семья», это слово в послании звучало 52 раза.

«Главное предназначение семьи — это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, а, значит, и продолжение всего нашего многонационального народа. Мы видим, что происходит в некоторых странах, где сознательно разрушают нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению, а мы выбираем жизнь! Россия был и остается оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация. Наш выбор разделяют большинство людей в мире, в то числе миллионы граждан западных стран», — подчеркнул Путин.

А семье что нужно? Уверенность, стабильность, перспективы — а это жилье, финансовая поддержка, льготы.

Логика понятна: если в целом по стране с бедностью сталкиваются 9% россиян, то многодетные — в три раза чаще. Поэтому первое, на чем акцентирует внимание президент — необходимость продлить семейную ипотеку и льготную программу погашения кредитов.

«Добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза, хотя бы до 12%. То есть мы должны сделать особый акцент на снижении бедности — прежде всего, для многодетных семей», — поручил президент.

Среди важных мер — налоговый вычет, и, конечно же, продление материнского капитала. Кстати, эта программа была впервые предложена президентом именно в рамках послания Федеральному собранию еще в 2006 году.

Оказалась крайне действенной и полезной: за все время ей воспользовались почти 14 миллионов российских семей. В семье Забродиных пять дочерей, в челябинской квартире всем хватает места.

«Мы получили маткапитал и купили вот эту квартиру. Нам маткапитал очень сильно помог. Большую семью я планировала, это была наверное с детства мечта, так как я жила одна, росла одна, у меня не было ни братьев, ни сестер родных», — делится Екатерина Забродина.

Президент не в первый раз говорит: многодетная семья должна стать основой и ориентиром. Чтобы россияне не боялись создавать большие семьи, им нужна не только уверенность в материальной базе, но и в собственных силах.

Задача — увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году. Национальный проект предполагает вложение триллиона рублей в модернизацию здравоохранения.

«Мы продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом. Кроме того, предлагаю запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья. Чтобы дети рождались и росли здоровыми, а в будущем и у них были здоровые дети. В числе приоритетов такой программы станет расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц», — говорит Путин.

Долголетие и спорт взаимосвязаны, на быстровозводимые площадки и универсальные комплексы выделят средства. Особенно эти деньги нужны в сельской местности и в малых городах.

«Уже со следующего года будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно, на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО. Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку — „бросай пить, вставай на лыжи“. Вот это тот самый случай, момент такой настал», — делится Путин.

Условия для занятий спортом должны быть созданы на всех уровнях, говорит президент: детский сад, школа, вуз. Поэтому на капремонт дополнительно направят 400 миллиардов — это не считая строительства новых.

«Завтрашний день нашей страны определят устремление нынешнего молодого поколения, его становление, успехи жизненные ориентиры, которые пройдут любую проверку на прочность. Это важнейший залог и гарантия суверенитета России, продолжения нашей истории. Предлагаю консолидировать позитивный опыт сферы молодежной политики. И уже в этом году запустить новый национальный проект — «Молодежь России“», — поручил президент.

Нацпроект «Молодежь России» — это забота о будущем страны, и здесь роль наставника трудно переоценить. Новые выплаты коснутся советников директоров по воспитанию, а также классных руководителей в небольших городах, селах и деревнях.

«Очень приятно, что именно классных руководителей. Классный руководитель оказывает влияние на воспитание», — считает учитель географии СОШ № 3 в селе Эльхотово Северной Осетии Залина Бароева.

«Нужно отметить, что такие выплаты стимулируют нашу работу и привлекают молодых специалистов в школы», — добавила советник директора по воспитанию Высокогорской средней школы № 2 в Татарстане Руделя Камаева.

Девять миллиардов пойдет на обновление инфраструктуры педагогических вузов. Для мотивации молодых учителей будут привлекать к работе в школе будущего.

Образовательные учреждения так называемого «лидерского уровня» сначала появятся в пяти регионах, до 2030-го — еще в семи. Это пространство для новых идей и методик — правда, это не означает, что к прежним образовательным решениям не осталось вопросов.

«В этой связи и о Едином государственном экзамене. Он по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию и споры. Мы все об этом хорошо знаем, действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Что вот я предлагаю на этом этапе, предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении. Дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи», — предложил Путин.

Вот эту связку: школа — вуз, школа — колледж, а дальше — трудоустройство, президент хочет сделать максимально эффективной. Поэтому следующий нацпроект «Кадры» нужен, чтобы обеспечить комфортные условия для студентов колледжей и университетов, аспирантов, преподавателей, чтобы центры науки развивались не только в городах-миллионниках.

«Для этого до 2030 года построим 25 университетских кампусов, мы уже говорили об этом. Но сейчас считаю нужным сказать еще раз. Предлагаю в этой связи расширить эту программу и в общей сложности построить не менее 40 таких студенческих городков и выделить на эти цели, придется выделить на эти цели около 400 миллиардов рублей из федерального бюджета. Естественно, предусмотрев в кампусах все условия, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели, молодые семьи могли учиться, работать и воспитывать детей», — отметил глава государства.

При этом фундаментальные знания должны развиваться параллельно с прикладными науками. И быть завязанными на реальный сектор экономики.

«Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров, пожалуйста, приглашайте к себе в школьника. Пусть ребята смотрят цеха. На принципах тесной кооперации образований предприятий реального сектора мы реализуем проект „Специалитет“. Он позволил обновить образовательные программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей. Для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий», — говорит президент.

На пермском заводе авиадвигателей студентов колледжей очень ждут. Заказ на отечественные приборы вырос в три раза, рабочих рук не хватает. Поэтому с ребятами заключают целевые договоры.

Это гарантированное трудоустройство. Хорошая зарплата, стипендия — десять тысяч рублей.

Новые нацпроекты — это большая программа социальных преобразований. Семья, кадры, молодежь, продолжительная и активная жизнь.

Это то, что непосредственно касается каждого из нас. Своего рода более тонкая настройка механизма поддержки россиян.

Пятый нацпроект — «Экономика данных» — подразумевает цифровое сопровождение человека на протяжении всей его жизни. Например — можно создать сетевой профиль, чтобы врач дистанционно и заранее мог предупредить о заболевании, это же касается получения госуслуг: процесс должен стать еще более доступным и комфортным.

«Мы сможем и дальше выстраивать работу всех уровней власти вокруг интересов каждого человека, каждой семьи. Предоставлять государственные и муниципальные услуги гражданам, бизнесу проактивно в удобном формате с максимально быстрым получением результатов. Ксатти, Россия уже является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде, многим, в том числе европейским странам еще предстоит достичь нашего уровня, но и мы безусловно не должны и не собираемся стоять на месте», — добавил Путин.

Президент делает ставку на искусственный интеллект и большие языковые модели — речь о нейросетях. Без этого настоящий технологический суверенитет невозможен.

Здесь будут отдельные нацпроекты. Они коснутся беспилотников, новых материалов, роботов.

«Развернуть серийный выпуск собственного оборудования и комплектующих, нацелить геологоразведку на поиск редкоземельных материалов другого сырья для новой экономики — у нас все это есть. Подчеркну, речь идет о нашем стратегическом задел на будущее, поэтому настроим на решение этих задач все имеющиеся у нас инструменты развития», — сказал он.

Все необходимое действительно есть: и материальная база, и уникальный интеллект. Вот эти девятиклассники из уральского инженерного класса за пару часов могут собрать промышленного робота или создать новую реальность.

Решения президента — реакция не только на современные вызовы, но и на вызовы будущего. Например, новый долгосрочный инвестиционный инструмент.

Сберегательный сертификат — вложение денег на срок от трех лет. Банки предложат более высокий процент, при этом вклад застрахован на 2,8 миллиона рублей, а не 1,4, как другие депозиты.

Россиянам выгодно, для страны — инвестиции в собственную экономику. Или газификация: скоро будет доступна северным и восточным регионам.

Дешевое топливо — всегда драйвер для развития промышленности. Хорошая новость — и для миллионов садоводов.

«Садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить. причем решить в интересах граждан. А именно — расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ», — поручил глава государства.

Два часа — про фундаментальные изменения, которые ждут каждого из нас и всю страну. И в центре каждого предложения — человек, его нужды, интересы, будущее.

«Мы — одна большая семья, мы вместе и потому сделаем все так, как планируем и хотим сделать, как мечтаем. Верю и в наши победы, в успехи, в будущее России», — сказал Путин.

99% из более чем двухчасового послания посвещено нашим внутренним делам. И лишь 1% — буквально пара абзацев, — что называется, для внешних слушателей.

Россия готова вести диалог о стратегической стабильности. В Кремле и Вашингтоне получают по разным каналам сигналы друг от друга, но пока нет консесуса даже по темам для обсуждения, не говоря уж про компромисным решениям.

Москва предлагает комплексный подход, переговоры по типу Версаля или Ялты. Так, чтобы заложить основу для безопасности на десятилетия вперед, а не до ноября и ближайших американских выборов.

«В преддверии президентских выборов в США они просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром. Мол, по тем вопросам, где Америке выгодно договариваться, будем вести с русскими разговор, а где им невыгодно — там и обсуждать нечего, как они сами говорят, business as usual, там они будут стремиться нанести нам поражение. Но так, безусловно, не пойдет. Наша позиция понятна: если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе», — подчеркнул президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что опрос показал уверенность 85% россиян в наличии у Путина четкого плана развития страны.