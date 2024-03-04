Суд заочно арестовал экс-посла Украины в Казахстане за призывы убивать русских

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Заявление украинского дипломата вызвало волну возмущения среди казахстанской и российской общественности.

Суд заочно арестовал экс-посла Украины в Казахстане за призывы убивать русских

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Бассманный суд Москвы объявил в международный розыск бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского* и заочно его арестовал. Такое решение вынесено в рамках уголовного дела, возбужденного после его призывов «убивать как можно больше русских по всему миру», сообщает ТАСС.

«Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании гражданину Украины Врублевскому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, исчисляя его с момента экстрадиции на территорию РФ или с момента задержания обвиняемого в стране», — сказал источник агентству.

Вынесенное решение пока не обжаловали.

Врублевский позволил себе подобное высказывание в адрес русских в августе 2022 года. Он призывал убивать их «как можно больше по всему миру» в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. В сентябре того же года президент Украины Владимир Зеленский уволил его с поста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлен в международный розыск по делу о взятке.

* — внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму

-3° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.33
0.49 98.72
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:45
Отныне шоколад — дорогое удовольствие? К чему приведет рост цен на какао-бобы
6:25
Суд заочно арестовал экс-посла Украины в Казахстане за призывы убивать русских
6:13
«Не скупитесь»: участники группы «Корни» дали советы по выбору подарков на 8 Марта
6:00
Вся мощь «Градов»! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:35
На Приморье на фоне лесных пожаров обрушился огненный смерч
5:19
В Кузбассе началось досрочное голосование на выборах президента

Сейчас читают

«На подходе»: Джиган и Самойлова заговорили о появлении пятого ребенка
Музыканта Пророка Санбоя задержали на концерте в Петербурге
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок