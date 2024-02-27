Экс-депутат Белоусов объявлен в международный розыск по делу о взятке

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Еще в прошлом году он стал фигурантом уголовного дела, однако на заседания суда не явился.

Экс-депутат Белоусов объявлен в международный розыск по делу о взятке

Фото: Анна Майорова / ТАСС

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Правоохранительные органы объявили в международный розыск экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова в рамках уголовного дела о взятке в размере 3,25 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

«Российские правоохранители его разыскивают по линии Национального бюро Интерпола — Белоусов находится и в международном розыске», — говорится в сообщении.

Депутатские полномочия Белоусова были прекращены, когда он стал фигурантом дела о взяточничестве. На оглашение приговора он не явился, а от следствия начал скрываться.

В августе прошлого года Белоусова приговорили к десяти годам колони, а также оштрафовали на полмиллиарда рублей, лишили наград и депутатской неприкосновенности. Его имущество было обращено в пользу государства. На оглашение приговора он также не явился, после чего был объявлен в розыск.

Согласно данным следствия, Белоусов, вступив в организованную преступную группу, занимался вместе с подельниками покровительством дорожно-строительного холдинга. В период с 2010 по 2014 год они получили сумму более трех миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-депутату Белоусову отменили приговор по делу о взятках. Решение принял Верховный суд России. Его дело было направлено в Мосгорсуд на новое рассмотрение.

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