Неизвестный повредил памятник «Батарея Поспеловская» во Владивостоке

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Следком возбудил дело из-за надписи краской на батарее Владивостокской крепости

Неизвестный повредил памятник «Батарея Поспеловская» во Владивостоке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia

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Мужчина снял на видео, как совершает преступление. Правоохранители устанавливают ответственного.

Следователи возбудили уголовное дело из-за надписи, нанесенной краской на батарее Владивостокской крепости. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

Отмечается, что следователи увидели в интернете видео, на котором неизвестный мужчина наносит с помощью краски надпись на памятнике «Батарея Поспеловская» во Владивостоке.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ („Повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России“)», — говорится в сообщении.

Правоохранители уже осмотрели место происшествия и изъяли аэрозольный баллон, а также допросили свидетелей. Теперь устанавливаются обстоятельства и ответственное за случившееся лицо.

«Батарея Поспеловская» является памятным знаком на местах боевых действий. Она находится на Русском острове. Архитектурный ансамбль входит в комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости 1990-1902 годов.

Ранее 5-tv.ru писал, что более двух тысяч памятников архитектуры отреставрировали за 13 лет в Москве. Ежегодно столичные реставраторы завершают работы более чем на 200 объектах культурного наследия.

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