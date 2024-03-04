Сильное землетрясение произошло в Алматы

Эпицентр находился в 31 километре в южную сторону от казахстанского города.

Землетрясение произошло в городе Алматы, на улице уже включены сирены оповещения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана в Telegram-канале со ссылкой на сейсмические станции Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований ведомства.

«Были включены сирены. <…> 4 марта 2024 года в 11 часов 22 минут 05 секунд Алматинского времени (09:22 по московскому времени. — Прим. ред.)… зарегистрировано землетрясение», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, эпицентр находится в 31 километре на юг от Алматы в Казахстане. Глубина составила десять километров. Магнитуда составила 6,1, а в казахстанском городе ощущалось на пять баллов.

После срабатывания оповещения люди начали выходить на улицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1. Жители этой страны все чаще страдают от сейсмической активности.