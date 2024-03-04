НАТО проведет военные учения рядом с границами России

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НАТО проведет военные учения в Норвегии, Швеции и Финляндии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xander Heinl; 5-tv.ru

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В маневрах будут задействованы более 20 тысяч военнослужащих и более 100 истребителей. Как на это отреагировала Москва?

Сегодня НАТО начнет военные учения близ российских границ. Они пройдут в Норвегии, Швеции и Финляндии и будут длиться почти две недели. Об этом сообщает агентство Associated Press,

В маневрах будут задействованы больше 20 тысяч военнослужащих и более ста истребителей. В регион также стянут свыше 50 боевых кораблей, в том числе фрегаты и подлодки. Финляндия впервые в качестве страны-члена НАТО участвует в полномасштабных учениях объединения.

В российском МИД военные маневры Североатлантического альянса назвали «демонстративными и провокационными». В ведомстве подчеркнули — Россия приняла все необходимые меры для защиты своих границ и пристально следит за ситуацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад испугало знание Россией деталей поставок ракет на Украину. Из-за разглашения данных немецкими военными, российские силы теперь смогут отследить перевозки техники и своевременно ее уничтожить.

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