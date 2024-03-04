Благодаря разглашению секретных данных российские военные смогут находить и уничтожать технику противника.

Из-за разглашения данных немецкими военными о способе доставки ракет SCALP и Storm Shadow на Украину российские военные теперь смогут отследить перевозки техники и своевременно ее уничтожить. К такому выводу пришла британская газета The Times.

«Эта информация поможет российской разведке отслеживать их и локализовывать», — сообщило издание.

Согласно всплывшим данным, Франция решила отправлять в Незалежную ракеты SCALP на кроссоверах Audi Q7, А Великобритания для перевозок Storm Shadow решила использовать бронемашины Ridgeback. Как отметил журналист газеты, британские власти и другие члены НАТО должно очень обеспокоиться этим, ведь произошло нарушение информационной безопасности.

На днях главный редактор RT Маргарита Симоньян распространила полную расшифровку беседы высокопоставленных сотрудников армии ФРГ об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту, которая, по ее данным, произошла 19 февраля. В частности, обсуждалось количество таких снарядов для атаки и результативность этого нападения. Подлинность записи подтвердили крупнейшие немецкие СМИ.

В беседе принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую проблему бундесвера вскрыла утечка разговора офицеров ФРГ.