Crew Dragon с тремя американцами и космонавтом «Роскосмоса» вышел на орбиту

Космический корабль Crew Dragon с россиянином на борту успешно выведен на орбиту и держит курс на МКС. До этого запуск миссии переносили четыре раза из-за неблагоприятных погодных условий. Но сегодня все прошло в штатном режиме — старт был дан с мыса Канаверал в 06:53 по московскому времени.

На борту трое американских астронавтов и наш соотечественник — Александр Гребенкин. Для него полет пройдет впервые. Корреспонденту «Известий» Даниилу Левину удалось встретиться с космонавтом до старта.

Огненный хвост ракеты-носителя освещает ночное небо над космическим центром в штате Флорида. Трижды перенесенный запуск корабля NASA с тремя американцами и россиянином на борту все-таки состоялся!

«Отделение ступени подтверждено», — сообщает диспетчер.

О включении в состав экипажа «Crew-8» Александра Гребенкина было объявлено еще в августе 2023-го. До этого он вместе с тремя американскими коллегами по миссии проходил обучение, в том числе в российском центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

«Это комплексная тренировка, основная, которая определяет степень готовности к работе на станции целиком. Подразумевает, что системы все пройдены — работа на них как раз и проверяется, то есть готовность к работе с системами и с нашим российским сегментом», — рассказывал Гребенкин.

К историческому для себя полету уроженец Кузбасса шел всю жизнь. В 2018 стал космонавтом-испытателем, несколько лет готовился и в прошлом январе успешно сдал экзамены в «Роскосмосе». Последний год интернациональный экипаж провел в США. Постоянные тренировки, отработка самых разных ситуаций. Но не менее важен и процесс адаптации, притирки друг к другу перед долгим нахождением в замкнутом пространстве. Культурный обмен повлиял даже на выбор меню!

«Мы заказываем еду сразу на полгода вперед, и она должна быть достаточно чудесной, чтобы не надоесть до смерти. Так что я последовал примеру Саши и заказал то, что люблю есть в обычные повседневные дни. Но помимо всяких овощей, конечно, хочется и что-то необычное, так что на первое время я не смог отказать себе в коктейлях. И еще у меня будет русский творог», — отметил астронавт Майкл Барратт.

Самому Александру готовят на время миссии традиционный русский стол. Супы, борщ тоже, конечно, салаты, мясо с гарнирами. Еда и все необходимое уже было погружено в ракету, старт должен был состояться еще накануне. Но члены экипажа, сотрудники космического цента и журналисты ждали напрасно. В последний момент от NASA поступила команда — отложить запуск из-за непогоды.

«Что ж, начнем готовиться к следующей попытке завтра», — сообщили в NASA.

После успешного старта Гребенкин стал уже четвертым представителем «Роскосмоса», отправившимся на орбиту в рамках программы перекрестных полетов между США и Россией. Уже завтра «Crew-8» должен пристыковаться к узловому модулю «Гармония» американского сегмента МКС примерно в 11:00 по московскому времени.