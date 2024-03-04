На Всемирном фестивале молодежи обсудили кинотрилогию «Лед»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Один из авторов франшизы рассказал, как шла работа над сценарием, выбирался режиссер, проходил кастинг артистов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проходит на марафоне «Знания. Первые» в Сириусе, состоялось обсуждение кинотрилогии «Лед». В нем приняли участие гости форума и создатели картины, в том числе продюсер, сценарист и основатель компании «Водород» Александр Андрющенко.

Один из авторов рассказал, как проходили съемки третьей части на Байкале, а также как писали сценарий, искали режиссера и актеров. По словам Андрющенко, артисты и текст сценария — это главные вопросы, остальные — второстепенны.

«Режиссер картины „Лед 3“ нашел Анну Савранскую и Степана Белозерова, выбрал их, настоял на этом выборе, и когда я увидел, как они играют, все мои сомнения отпали», — рассказал Андрющенко.

Участники Всемирного фестиваля молодежи также посмотрели последнюю картину франшизы «Лед 3» в рамках встречи под названием «Трилогия „Льда“: о семье и силе духа». Сама картина вышла в прокат 14 февраля.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый нацпроект «Молодежь России» запустят уже в 2024 году.

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