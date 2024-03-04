Собянин рассказал о возрождении кинопроизводства в Москве

В столице продолжается строительство уникального кинопарка «Москино».

Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о том, как сегодня в столице развиваются творческие индустрии. Одним из главных проектов, над которым работает сегодня мэрия, — это кинопарк «Москино».

По словам градоначальника, тут планируют разместить натуральные съемочные павильоны, в которых создадут декорации самых значимых и узнаваемых улиц Москвы. А также на этих площадках планируют возвести декорации, которые будут эмитировать другие эпохи и исторические периоды разных стран.

На сайте мэра Москвы уточнили, что территория занимает 113 гектаров. Все размещенные тут объекты будет возможно модифицировать, после чего использовать повторно. Так съемочный процесс станет быстрее и удобнее.

Там уже построили 12 натуральных площадок, шесть объектов инфраструктуры и четыре павильона.

Ранне 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин рассказал об уникальном концертном органе зала «Зарядье».