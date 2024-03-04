Собянин рассказал о возрождении кинопроизводства в Москве

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 24 0

Собянин рассказал о создании уникального кинопарка «Москино»

Собянин рассказал о возрождении кинопроизводства в Москве

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В столице продолжается строительство уникального кинопарка «Москино».

Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о том, как сегодня в столице развиваются творческие индустрии. Одним из главных проектов, над которым работает сегодня мэрия, — это кинопарк «Москино».

По словам градоначальника, тут планируют разместить натуральные съемочные павильоны, в которых создадут декорации самых значимых и узнаваемых улиц Москвы. А также на этих площадках планируют возвести декорации, которые будут эмитировать другие эпохи и исторические периоды разных стран.

На сайте мэра Москвы уточнили, что территория занимает 113 гектаров. Все размещенные тут объекты будет возможно модифицировать, после чего использовать повторно. Так съемочный процесс станет быстрее и удобнее.

Там уже построили 12 натуральных площадок, шесть объектов инфраструктуры и четыре павильона.

Ранне 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин рассказал об уникальном концертном органе зала «Зарядье».

Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
91.35
0.02 99.11
0.39
«На Рублевке очень любят»: Малахов рассказал об отношении к гороскопам

Последние новости

22:00
«Делают страшное лицо»: чем опасны прибывшие в Польшу британские «Крысы пустыни»
21:46
Вернуть свежий вид: как замедлить старение кожи после 35 лет
21:30
«На Рублевке очень любят»: Малахов рассказал об отношении к гороскопам
21:18
Собянин рассказал о развитии «Московской электронной школы»
21:03
Германия будет расследовать утечку из бундесвера: чем обернется скандал
20:51
Зеленский сменил командующего силами поддержки ВСУ

Сейчас читают

«Это он, это он, рисипеньский почтальон»: Санду плюет на законы и здравый смысл
Митя Фомин назвал главную отличительную особенность русского человека
Вернет в Средневековье: землян предупредили о надвигающейся геомагнитной угрозе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок