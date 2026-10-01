Эксперт назвал проект бюджета на 2027–2029 годы сбалансированным

Морковкин: проект бюджета на 2027–2029 годы не несет критических рисков

Проект федерального бюджета на 2027 год и ближайшие два года позволяет выполнить все запланированные государственные расходы и не создает серьезных финансовых рисков. Такое мнение 5-tv.ru высказал доцент кафедры налогов и налогового администрирования Дмитрий Морковкин.

По словам эксперта, больше всего внимания в бюджете уделили социальной сфере, инфраструктуре, обороне и развитию новых технологий. Расходы превысят доходы примерно на 2%. Такой разрыв называют дефицитом бюджета. Морковкин считает, что он не помешает государству выполнить свои обязательства.

«Это не несет абсолютно никаких рисков неисполнения всех принимаемых обязательств. Если провести аналитическое сравнение с зарубежными странами, там дефицит бюджета в некоторых государствах еще выше», — высказался специалист.

В 2027 году страховые пенсии собираются повышать два раза. В общей сложности выплаты должны вырасти более чем на 10%. Еще около 300 миллиардов рублей планируется потратить на национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Деньги пойдут на программы, связанные со здоровьем и увеличением продолжительности жизни.

Изменения ждут и налоговую систему. В частности, власти планируют дальше использовать прогрессивный НДФЛ. По оценке Морковкина, новые правила затронут не более 6% населения.

Отдельные изменения коснутся «пассивных доходов». Речь идет, например, о процентах по банковским вкладам, дивидендах и доходах от операций с цифровыми активами. Их предлагают учитывать при расчете общего налога. При этом льготы сохранятся для участников специальной военной операции и владельцев вкладов на сумму до одного миллиона рублей.

Изменения также затронут покупки в зарубежных интернет-магазинах. Для товаров, которые россияне заказывают из других стран, предлагается установить НДС в размере 22%.

По словам эксперта, новая мера должна создать более равные условия для российских продавцов и зарубежных компаний.

«По нашим оценкам, это касается почти одного миллиона российских предпринимателей. Это очень ожидаемая поправка в части проекта бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов», — отметил специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал о введении ограничений на вывоз крупных сумм наличных рублей из России в ряд стран. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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