Новый нацпроект «Семья»: какие программы предлагается реализовать в России

Президент призвал поддерживать многодетные семьи, поскольку нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о реализации нового национального проекта «Семья». Он подчеркнул важность поддержки многодетных семей, которые должны стать ориентиром всей государственной стратегии.

«Поддержка семей с детьми — наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», — сказал он.

Большую часть послания Федеральному собранию Путин посвятил поддержке и повышению качества жизни семей. Он указал на необходимость добиться в горизонте ближайших шести лет устойчивого роста рождаемости в России. Для этого будут приниматься дополнительные решения в системе воспитания и образования регионального и экономического развития.

В том числе президент обратил внимание на то, что сегодняшней острой проблемой России являются невысокие доходы, которые получают в том числе многодетные семьи. Путин призвал поддерживать их и давать возможность реализовывать себя.

«Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. Для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется — «Семья“», — заявил Путин.

В рамках нацпроекта регионы с низкой рождаемостью до конца 2030 года получат не менее 75 миллиардов рублей. В частности, речь идет о Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Это станет мерой расширения поддержки семей, прежде всего таких, которые находятся в трудной жизненной ситуации и непростом финансовом положении.

Вместе с тем предлагается продлить программу семейной ипотеки до 2030 года с сохранением основных базовых параметров. Это позволит миллионам семей в ближайшие шесть лет улучшить жилищные условия. Льготная ставка останется на уровне 6%.

Также государство продолжит погашать еще на протяжении шести лет ипотечную выплату в размере 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. Налоговый вычет на второго ребенка предлагается увеличить до 2,8 тысячи рублей в месяц, а на третьего — до шести тысяч рублей.

Затронута и такая тема, как материнский капитал. В частности, Путин заявил о необходимости продлить эту программу минимум до 2030 года. Наконец, в России предлагается запустить новую программу по охране материнства.

Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначает основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции. К настоящему моменту обращение завершилось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин анонсировал новый нацпроект «Молодежь России». В рамках этой программы президент предложил увеличить федеральные выплаты классным руководителям и кураторам групп в колледжах.