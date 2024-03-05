ФСБ задержала жителя ДНР по подозрению в незаконном хранении взрывчатых веществ

Эфирная новость 34 0

В ходе обысков у него обнаружили пять килограммов пороха.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Донецкой народной республике ФСБ задержала мужчину по подозрению в незаконном хранении взрывчатых веществ. Силовики осмотрели дом жителя Макеевки и нашли там более пяти килограммов дымного пороха. Опасную находку сразу же изъяли, а все оперативные материалы передали полицейским ДНР.

А в ЛНР в этот же день задержали подозреваемого в финансировании «Азова»*. По данным следствия, мужчина не менее восьми раз перевел деньги на счета националистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму задержали троих россиян, которые подозреваются в подготовке теракта в отношении одного из руководителей республики по заданию украинских спецслужб. Как отмечали в ФСБ, у подозреваемых были обнаружены и изъяты радиоуправляемое самодельные взрывные устройства кумулятивного и осколочно-фугасного действия, дистанционный взрыватель и иные вещи.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.16
-0.19 98.94
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:20
Собянин рассказал о завершении строительства городского вокзала Лианозово МЦД-1
19:09
Исключите это немедленно: какие продукты провоцируют выпадение волос
18:57
В Кронштадте стартовал Всероссийский молодежный арктический форум
18:45
Идея пришла свыше: новый патриотический клип Юты рвет все чарты
18:39
Патриархальный оклад: зарплатные ожидания женщин оказались на 40% ниже мужских
18:31
Дома, участки, фирмы: в РФ суд изъял имущество украинского олигарха Коломойского*

Сейчас читают

Стоимость биткоина превысила $67 тысяч впервые с 2021 года
Ограничивать и записывать: врачи рассказали, как похудеть
«Популярность — это наркотик»: Малахов раскрыл причину краха молодых артистов
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок