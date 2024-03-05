ФСБ задержала жителя ДНР по подозрению в незаконном хранении взрывчатых веществ

В Донецкой народной республике ФСБ задержала мужчину по подозрению в незаконном хранении взрывчатых веществ. Силовики осмотрели дом жителя Макеевки и нашли там более пяти килограммов дымного пороха. Опасную находку сразу же изъяли, а все оперативные материалы передали полицейским ДНР.

А в ЛНР в этот же день задержали подозреваемого в финансировании «Азова»*. По данным следствия, мужчина не менее восьми раз перевел деньги на счета националистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму задержали троих россиян, которые подозреваются в подготовке теракта в отношении одного из руководителей республики по заданию украинских спецслужб. Как отмечали в ФСБ, у подозреваемых были обнаружены и изъяты радиоуправляемое самодельные взрывные устройства кумулятивного и осколочно-фугасного действия, дистанционный взрыватель и иные вещи.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.