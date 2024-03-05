Его заказали? Стали известны детали покушения на адвоката Патрушева

Юрист остался жив — вместо него по ошибке застрелили водителя.

Стали известны детали неудавшегося заказного убийства адвоката Виктора Патрушева. Во время покушения по ошибке был застрелен водитель юриста, все это произошло на глазах у детей. И вот сейчас назвали имя человека, который мог все организовать. А еще — какие суммы фигурировали в деле. Эксклюзивные подробности из Петербурга — у корреспондент «Известий» Павла Панова.

Инцидент произошел 20 февраля. Водитель отвез детей Патрушева на уроки и вышел проводить их до гимназии. когда он вернулся к машине, убийца выстрелил ему в затылок и скрылся с места преступления. Пострадавший был госпитализирован, но спасти его не удалось. Спустя два дня он скончался.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержаны организаторы убийства водителя петербургского адвоката.