Задержаны организаторы убийства водителя петербургского адвоката

Задержаны предполагаемые организаторы убийства 42-летнего водителя петербургского адвоката Виктора Патрушева. По данным издания 78.ru, двое их них родные братья.

20 февраля погибший отвез детей своего начальника в гимназию. Он вышел проводить их до образовательного учреждения, а когда вернулся к автомобилю — убийца выстрелил ему в затылок. После этого злоумышленник сбежал с места происшествия. Водитель был госпитализирован. Несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось. Он скончался в стенах больницы 22 февраля.

Так, сотрудники «убойного отдела» управления уголовного розыска петербургского Главка МВД оперативно установили подозреваемых в совершении преступления. Как оказалось, целью киллера был вовсе не водитель, а сам Патрушев. Выполняя заказ, он «промахнулся».

Правоохранители задержали троих подозреваемых — заказчика убийства, водителя, который подвез киллера до места совершения преступления, и непосредственно самого исполнителя.

Как оказалось, мотивом преступления стал спор из-за недвижимости. Адвокат Патрушев с супругой проиграли дело о собственности на дом, но всячески препятствовали тому, чтобы он перешел в руки новоиспеченных владельцев. Новым собственником имущества и оказался будущий заказчик покушения на адвоката.

Водитель и киллер являются братьями. Таким способом они хотели заработать денег. Последнему обещали несколько миллионов.

Задержаны организаторы заказного убийства водителя петербургского адвоката. Фото: 5-tv.ru

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что леденящее кровь убийство произошло в Пермском крае.