Космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался с МКС

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На борту находятся три астронавта и космонавт «Роскосмоса».

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Spacex/Nasa; 5-tv.ru

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Космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался с МКС. Об этом сообщает NASA.

Стыковка произошла примерно в 10:30 по московскому времени. В составе международного экипажа есть россиянин Александр Гребенкин. Космонавты будут находиться на станции около шести месяцев и проведут 200 научных экспериментов.

Запуск корабля откладывали четыре раза из-за «нелетных» погодных условий. В состав международного экипажа вошли три астронавта NASA: Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс; а также космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин. Он стал четвертым нашим соотечественником, принимающим участие в подобной миссии по перекрестным полетам США и России.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский космонавт Олег Кононенко поставил мировой рекорд по продолжительности пребывания в космосе.

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