Российский космонавт Кононенко поставил мировой рекорд по пребыванию в космосе

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 33 0

Он провел на орбите 879 дней.

Российский космонавт Кононенко поставил мировой рекорд по пребыванию в космосе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Российский космонавт Олег Кононенко поставил мировой рекорд по продолжительности пребывания в космосе. В данный момент он провел на орбите 879 дней за пять миссий на Международную космическую станцию (МКС).

Прошлый рекорд принадлежал его соотечественнику — Геннадию Падалке, он провел в космосе 878 дней и 11,5 часов.

Космонавту «Роскосмоса» Олегу Кононенко 59 лет, он является командиром отряда космонавтов. Экспедиция, в которой он сейчас находится, должна закончиться 23 сентября 2024 года. К этому моменту его суммарный налет составит 1110 суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SpaceX отложил отстыковку корабля Crew Dragon от МКС. Отмечается, что причиной решения стали неблагоприятные условия входа в плотные слои атмосферы.

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