Собянин: Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира

За последние 13 лет общее количество квартирных краж в столице сократилось в 35 раз, разбоев — в 10 раз, грабежей — в 14 раз. Число преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось в 2,7 раза по сравнению с 2010 годом. Об этом Мэр Москвы Сергей Собянин доложил на рабочей встрече Президенту России Владимиру Путину.

Таким образом, Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира. Решающий вклад в профилактику правонарушений и снижение уровня преступности вносит стоящая на вооружении московских полицейских городская система видеонаблюдения. В нее входит около 230 тысяч видеокамер, установленных на объектах городской инфраструктуры. На ее основе с 2020 года работает система видеоаналитики с использованием технологии распознавания лиц. С ее помощью было установлено более 26 тысяч человек, находящихся в розыске.

Кроме того, начиная с 2015 года в Москве в 13 раз уменьшилось количество краж и угонов автомобилей — с 8739 до 676 случаев в год. Этому способствует специальное программное обеспечение «Паутина» — система для розыска автомобилей с помощью камер фотовидеофиксации, разработанная в столице при поддержке Правительства Москвы. На сегодняшний день к ней подключены все регионы страны за исключением новых территорий.