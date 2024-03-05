«Стойкость, мужество и милосердие»: Путин поблагодарил женщин, находящихся в зоне СВО

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 28 0

Путин поблагодарил женщин, находящихся в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент обратился к участникам Всероссийского женского форума.

Владимир Путин поблагодарил женщин, которые находятся в зоне специальной военной операции. Об этом президент России сказал в своем видеообращении к участникам Всероссийского женского форума, которое опубликовано на сайте Кремля.

«Знаю, что на форуме состоится награждение лауреатов премии „По зову женского сердца“, в том числе участниц специальной военной операции. Сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения: это врачи и медсестры, военнослужащие разных специальностей. Среди лауреатов — и женщины, которые помогают нашим бойцам: это организаторы и активные участники волонтерских бригад. Благодарю вас за службу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер отметил ключевую роль женщины в сохранении традиций и духовно-нравственных ценностей, подчеркнул важность влияния представительниц прекрасного пола на создание атмосферы любви, понимания и заботы, а также обратил внимание на то, что без их участия невозможно представить ни одну по-настоящему важную сферу жизни, будь то медицина, образование или государственное управление.

Всероссийский женский форум проходит в Москве 5–6 марта в рамках работы Международной выставки-форума «Россия».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что опрос показал уверенность 85% россиян в наличии у Путина четкого плана развития страны.

Тема:
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