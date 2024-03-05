Россия и Китай планируют поставить на Луну ядерную энергоустановку

Борисов: РФ и КНР в 2033–2035 годах поставят на Луну ядерную энергоустановку
Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
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Москва и Пекин подписали соглашение о совместной работе над лунной программой.
Россия и Китай планируют в 2033–2035 годах установить ядерную энергоустановку на поверхности Луны. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе марафона «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проводится на федеральной территории «Сириус».
«Сегодня серьезно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033–2035 годов доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки», — сказал он.
Борисов добавил, что Москва и Пекин подписали соглашение о совместной работе над лунной программой. К настоящему моменту уже почти решены технологические задачи, которые необходимы для создания этой энергоустановки.
Работу аппаратуры будущей станции на поверхности Луны получится обеспечить только с помощью ядерной энергетики. Как объяснил гендиректор «Роскосмоса», лунные сутки длятся 27 земных дней. Половину из них солнечный свет не падает на поверхность спутника Земли. В этой связи солнечные батареи применить в этих целях невозможно.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом вопросы нейтрализации угроз в космосе. Он также напомнил о слухах, которые Запад распространяет своей выгоды.
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