«Требует внимания»: Путин обсудил с Совбезом вопросы нейтрализации угроз в космосе

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 26 0

Путин обсудил с Совбезом вопросы нейтрализации угроз в космосе

Фото, видео: www.globallookpress.com / National Aeronautics & Space Adm; 5-tv.ru

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Президент России напомнил о слухах, которые западные страны распространяют ради своей выгоды.

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором обсудил вопросы нейтрализации угроз в космосе. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Кремля.

Президент отметил, что вбросы, которые делает Запад, о якобы намерении России разместить в космосе ядерное оружие, не имеют ничего общего с действительностью. Однако тема угроз в космосе не теряет своей актуальности.

«Все-таки вопрос космоса, вопрос нейтрализации угроз, которые для нас могут возникнуть в космической сфере, должен постоянно быть в сфере нашего внимания», — подчеркнул российский лидер.

Накануне в послании Федеральному собранию Владимир Путин назвал подобные слухи, которые старательно распространяют западные страны, уловками.

«Это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам», — отметил президент России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в МИД рассказали о контактах России и США по теме размещения ядерного оружия в космосе.

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