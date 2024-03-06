Три человека пропали без вести при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Туве

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Евгения Романова
Евгения Романова 73 0

Глава Тувы Ховалыг: три человека могут находиться под завалами Шагонарской ТЭЦ

Три человека пропали без вести при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Туве

Фото: Telegram / МЧС Республики Тыва / mchstuva

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К настоящему момент пожар локализован.

В результате взрыва на Шагонарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Улуг-Хемском районе Тувы могли оказаться под завалами три человека. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Ховалыг.

«На данный момент 18 человек госпитализированы. Шесть находятся в тяжелом состоянии… Ведутся поиски оставшихся трех», — написал он.

Губернатор добавил, что девять человек из госпитализированных находятся в состоянии тяжелой тяжести. Здоровье еще троих оценивается как близкое к удовлетворительному. На смену перед трагедией в ТЭЦ заступил 21 человек, добавил Ховалыг.

Утром 6 марта стало известно, что пожар в Туве накрыл котельную Шагонарской ТЭЦ. Помещение оказалось сильно задымлено. На месте работают оперативные службы. Глава республики сообщил об отсутствии погибших.

Позднее сообщалось, что число пострадавших при пожаре в ТЭЦ возрасло с десяти до 16. С огнем сражаются семь спасателей и четыре единицы пожарной техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве локализовали на площади 50 квадратных метров.

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